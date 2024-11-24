Путин назвал "ясным и понятным" предупреждение Западу об ответе РФ

TASS/AP/Павел Бедняков Президент Российской Федерации Владимир Путин после заявления о проведенных ВС РФ успешных испытаниях ракетной системы "Орешник" назвал свое выступление достаточно ясным и понятным.
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