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Гнев и стыд: немцы жестко отреагировали на новогоднее обращение Шольца

Гнев и стыд: немцы жестко отреагировали на новогоднее обращение Шольца

Michael Kappeler/Pool via REUTERS Читатели немецкого издания Die Welt негативно отреагировали на новогоднее обращение канцлера Олафа Шольца, в котором он пообещал продолжать поддерживать Киев, вне зависимости от наступающих для Германии последствий.

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