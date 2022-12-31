Гнев и стыд: немцы жестко отреагировали на новогоднее обращение Шольца

Michael Kappeler/Pool via REUTERS Читатели немецкого издания Die Welt негативно отреагировали на новогоднее обращение канцлера Олафа Шольца, в котором он пообещал продолжать поддерживать Киев, вне зависимости от наступающих для Германии последствий.
Michael Kappeler/Pool via REUTERS Читатели немецкого издания Die Welt негативно отреагировали на новогоднее обращение канцлера Олафа Шольца, в котором он пообещал продолжать поддерживать Киев, вне зависимости от наступающих для Германии последствий.
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