Мотострелки и танкисты армейского корпуса Балтийского флота выполнили стрельбы из штатного оружия и вооружения боевых машин

На нескольких флотских полигонах мотострелки и наводчики боевых машин выполнили стрельбу из гранатометов АГС-17, РПГ-7, крупнокалиберных пулемётов, снайперских винтовок СВД и вооружения танков и боевых машин по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.