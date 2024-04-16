Борис Галкин оценил возвращение Хаматовой, о котором она сказала

Eduard

Да нет у неё в Латвии никаких друзей врет.В Прибалтике если и есть русскоязычные,то это такие же крысы как она,родину предавшие! А латыши тоже самозванцы и негодяи из села,это не их Родина,это наша земля.Рига Шведский не латышский город,они всё украли!