Борис Галкин оценил возвращение Хаматовой, о котором она сказала

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Комментарии
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Eduard
Чурбан Халатова не прижилась на Чужбине,а всего-то просили врать и срать на своих!
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20 час.
Eduard
Да нет у неё в Латвии никаких друзей врет.В Прибалтике если и есть русскоязычные,то это такие же крысы как она,родину предавшие! А латыши тоже самозванцы и негодяи из села,это не их Родина,это наша земля.Рига Шведский не латышский город,они всё украли!
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20 час.
Eduard
Нам тоже не понятно,людей словно мозги подменили.Конесно ехатт в Литву и орать&quot;Путин прав&quot;,это приговор там,хотя так и есть!
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20 час.

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