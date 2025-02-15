Vanguard: 23 человека погибли и еще 48 пострадали в ДТП с грузовиком в Нигерии

Global Look Press/Zhang Baoping/Xinhua 23 человека погибли и еще 48 получили повреждения разной степени тяжести в результате опрокидывания грузовика, перевозившего людей и товары на эстакаде в городе Кано в Нигерии.
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