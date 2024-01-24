Глава Минфина ФРГ Линднер: Германия не сможет помогать Украине в одиночку

Германия не сможет в одиночку «нести бремя конфликта» на Украине. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер на мероприятии Восточного комитета германской экономики, его процитировало издание Die Zeit.
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