В России обвинили ВСУ во взломе Starlink для бесплатного выхода в интернет

ЦКБР: ВСУ взломали терминалы Starlink, чтобы выходить в интернет бесплатно Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли взломать терминалы спутниковой связи Starlink, чтобы выходить в интернет бесплатно, в этом военных обвинил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии