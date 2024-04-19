В России обвинили ВСУ во взломе Starlink для бесплатного выхода в интернет

ЦКБР: ВСУ взломали терминалы Starlink, чтобы выходить в интернет бесплатно Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли взломать терминалы спутниковой связи Starlink, чтобы выходить в интернет бесплатно, в этом военных обвинил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, передает ТАСС.