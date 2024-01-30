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Неужели Красная Армия и рядом не стояла?

Неужели Красная Армия и рядом не стояла?

  "Объединённые силы союзников освободили концлагерь Освенцим 27 января 1945 года" — говорится в заявлении главы Еврокомиссии фон дер Ляйен В западной прессе союзниками все года называют США, Британию, Канаду и т.

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Комментарии
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ВС
Вова Сидоров
Какие пленные лучше для огорода? Польские или немцы? Мне штук 5 на весну сгодятся хотя немцев уже очень мало. Помесь прет пшеки ленивы, хохлы вороваты, чехи бестолковы, недобриты вообще цветные ,...так и придётся опять самому горбатиться
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1 д.
Natalija Osminina
Они хотят переписать историю. А главная их задача-настроить европейцев против России. О тотальной войне с Россией они вряд ли мечтают,  их главная задача оттяпать себе куски Европы при начале  распада ЕС после начала  глобального Финансового кризиса. Заметьте,  сильне всего элиты ЕС пугают приграничные к России страны.  Объясняют они это опасностью первоочередного нападения на них России. Тогда как на самом деле  глобалисты (делящие Европу) очень не хотят отдавать восточную Европу в российскую зону влияния - так как требовал от Байдена Путин еще 17 декабря 2021 года.
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21 час.
АЛ
Антонина Лаврентьева
Хотят выглядить дураками, так пусть упражняются в своей глупости.
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10 час.

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