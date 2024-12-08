Каратистки из Украины отказались от фото с русской спортсменкой

На международном турнире по каратэ в Венеции украинские спортсменки Мария Гнесь и Анна Ващишин отказались от фотографирования с русской участницей Вероникой Гашниковой на церемонии награждения, завершившейся победой Гашниковой в финале.
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