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Критическое положение украинской группировки на Донбассе: Риторика Киева меняется

Критическое положение украинской группировки на Донбассе: Риторика Киева меняется

Бравада, раздававшаяся из Киева последние дни, начинает меняться осторожным признанием надвигающейся катастрофы для ВСУ на Донбассе – в ближайшие дни Украина вслед за Мариуполем может потерять контроль над Северодонецком в Луганской области.

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