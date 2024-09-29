Пост Благодарности ❤️ У волонтеров группы "Тепло из дома" в гостях снова был военный КамАЗ. В этот раз сбор был для морпехов.
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Пост Благодарности ❤️ У волонтеров группы "Тепло из дома" в гостях снова был военный КамАЗ. В этот раз сбор был для морпехов.