Семиклассница с бешеными глазами: в Канске отменили линейку после ЧП в школе. Кто пострадал?

В Канске семиклассница напала на учительницу физики после линейки. Несколько человек пострадали от слезоточивого газа.
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