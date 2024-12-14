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Царьград

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ЦИК Грузии объявил о победе Михаила Кавелашвили на выборах президента

ЦИК Грузии объявил о победе Михаила Кавелашвили на выборах президента

Выборы в Грузии прошли в необычном формате: коллегия выборщиков выбирала единственного кандидата.ЦИК Грузии объявил о победе на выборах президента кандидата от правящей партии «Грузинская мечта» Михаила Кавелашвили.

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