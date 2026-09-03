«Сберу» пришлось создать резервы по долгам маркетплейсов на значимый процент

Резервы Сбербанка по долгам маркетплейсов, составляют значимый процент от их суммы, заявил зампред правления госбанка Тарас Скворцов «Интерфаксу».
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