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В кабинете министров Японии сообщили о новом документе для возвращения России в ДСНВ

В кабинете министров Японии сообщили о новом документе для возвращения России в ДСНВ

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно рассказал о мнении Токио касательно Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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