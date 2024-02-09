Генетика: люди и другие животные — сколько на самом деле у нас свободы воли?

Современные генетические исследования одновременно прокладывают дорогу в будущее, открывая путь к лечению заболеваний, получению совершенно новых организмов, и рассказывают о прошлом: как формировались народы, почему мы делаем тот или иной выбор и.
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