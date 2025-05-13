Экономист Марин Господаренко - о кредитах: "Трудно их вернуть, когда не создаешь добавленную стоимость в экономике"

«Относительно средств, поступающих из-за рубежа, необходимо понимать, что они должны направляться на развитие, и если этого не происходит, то снова возникает необходимость покрытия дефицита, что равносильно поездке на море на одолженные деньги».
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