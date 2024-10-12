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Депутат Свищев: «Кубок мира – бизнес‑проект, а без России что получится? Бесполезная вещь. Где Россия, там интрига, конкуренция и инвестиции»

Россия отстранена решением ИИХФ от участия в международных турнирах. Также команда не сыграет на Кубке мира в 2025 году.

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