Российские ученые создали гигантского карпа, который весит гораздо больше своего обычного сородича

Специалисты отключили у рыб ген миостатина, ограничивающий увеличение мышечной массы Учёные Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, который подведомствен Росрыболовству, создали гигантского карпа.
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