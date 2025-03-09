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Петербургский дневник

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Российские ученые создали гигантского карпа, который весит гораздо больше своего обычного сородича

Российские ученые создали гигантского карпа, который весит гораздо больше своего обычного сородича

Специалисты отключили у рыб ген миостатина, ограничивающий увеличение мышечной массы Учёные Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, который подведомствен Росрыболовству, создали гигантского карпа.

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