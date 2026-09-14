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Исследование TRM: большинство платежей x402 пока совершают не ИИ-агенты

Исследование TRM: большинство платежей x402 пока совершают не ИИ-агенты

Исследование блокчейн-аналитической компании TRM Labs показало, что основная часть операций в платежной системе x402 пока не связана с автономными ИИ-агентами.

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