Путин встретился с президентом Таджикистана

ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 24 дек — РИА Новости. Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон начали двусторонние переговоры, встреча проходит в комплексе «Игора» Ленинградской области, передает корреспондент РИА Новости.
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