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Девушка

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Верхняя одежда 2026/2027: как современная классика меняет пропорции и фактуры

Верхняя одежда 2026/2027: как современная классика меняет пропорции и фактуры

Каждый раз, когда я начинаю изучать предложения дизайнеров на новый холодный сезон, меня не покидает ощущение, что мода движется не столько вперед, сколько вглубь.

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