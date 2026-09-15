Верхняя одежда 2026/2027: как современная классика меняет пропорции и фактуры

Каждый раз, когда я начинаю изучать предложения дизайнеров на новый холодный сезон, меня не покидает ощущение, что мода движется не столько вперед, сколько вглубь.
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