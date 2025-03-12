Ковальчук вновь сбежала от Харламова на край света — не прожили в браке и года

Актриса спровоцировала слухи о проблемах в браке с юмористом. Гарик Харламов с женой Катериной Ковальчук Социальные сетиКатерина Ковальчук и Гарик Харламов сыграли свадьбу в мае прошлого года, а летом юморист организовал пышное торжество для избранницы, чтобы она могла надеть подвенечное платье, повеселиться с гостями и разрезать торт, ведь для нее брак стал первым.