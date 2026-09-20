Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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У людей с каким цветом глаз самый тяжёлый взгляд: отвечают учёные

Вопрос кажется бытовым, но за ним стоит несколько веков наблюдений. Люди давно заметили, что один взгляд переносится легко, а от другого хочется отвернуться, и первое, что приходило на ум в объяснение, — цвет.

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