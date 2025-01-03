Гретцки всё ближе: Овечкин забросил 871-ю шайбу в карьере и побил очередной рекорд НХЛ

Александр Овечкин стал одной из главных звёзд матча регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой». Во втором периоде лидер «Вашингтона» шикарным кистевым броском застал врасплох Марка-Андре Флёри и вышел на первое место по голам в ворота одного голкипера в истории лиги.