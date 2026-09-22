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Русская весна

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Зеленский заявил, что надеется завершить конфликт на Украине до зимы

Зеленский заявил, что надеется завершить конфликт на Украине до зимы

Владимир Зеленский заявил, что надеется завершить конфликт на Украине до зимы. Соответствующее заявление Зеленский сделал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН.

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