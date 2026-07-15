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Квалифицированные инвесторы смогут получить доступ к иностранным стейблкоинам

Комитет Госдумы подготовил поправки ко второму чтению правительственного законопроекта «О цифровых валютах и цифровых правах», согласно которым с 1 сентября 2026 года квалифицированные инвесторы смогут приобретать через российскую инфраструктуру, создаваемую для организованного обращения криптовалют, иностранные стейблкоины (включая USDT и USDC), а также другие иностранные беспоставочные цифровые инструменты.

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