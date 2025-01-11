Топ-10 акций, которые принесли россиянам максимум прибыли в 2024 году

Стали известны акции, которые принесли своим держателям наибольшую прибыль в 2024 году. Список включает три отдельных категории: по полной и дивидендной доходности, а также по росту котировок, сообщает Общественная служба новостей, ссылаясь на рейтинг «РБК Инвестиций».