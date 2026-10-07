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Как налоговая вычисляет серые зарплаты: кассы, отчёты и цифровые следы

Как налоговая вычисляет серые зарплаты: кассы, отчёты и цифровые следы

Раньше казалось, что небольшие хитрости с зарплатой остаются внутренним делом компании. Ну кто будет сверять каждую кассу с численностью сотрудников? Оказалось, теперь это делает не человек, а алгоритм, которому не нужно никуда выезжать и никого предупреждать.

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