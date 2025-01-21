Политика как он...
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Политика как она есть

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В МИД РФ подтвердили обязательства России по нейтралитету Панамского канала

В МИД РФ подтвердили обязательства России по нейтралитету Панамского канала

Россия рассчитывает, что президент США Дональд Трамп и руководство Панамы будут уважать международно-правовой режим Панамского канала, ответил на вопрос ТАСС директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

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