В МИД РФ подтвердили обязательства России по нейтралитету Панамского канала

Россия рассчитывает, что президент США Дональд Трамп и руководство Панамы будут уважать международно-правовой режим Панамского канала, ответил на вопрос ТАСС директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
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