Посол Нейра: Колумбия и РФ обсуждают вопрос обслуживания вертолётов Ми-17

Колумбия и Россия обсуждают вопросы, возникшие на фоне введения антироссийских санкций, которые коснулись ремонта и обслуживания военно-транспортных вертолетов Ми-17, сообщил колумбийский посол в РФ Эктор Исидро Аренас Нейра.
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