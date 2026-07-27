Семейный фестиваль «Лица» прошел в парке 850-летия Москвы

В парке 850-летия Москвы на юго-востоке столицы состоялся семейный фестиваль «Лица», организованный участниками молодежных советов, активистами одноименного сообщества и победителями конкурса «Лица района».
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