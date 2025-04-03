Политолог спрогнозировал изменение отношений России со странами НАТО

Политолог Ордуханян заявил, что диалог России со странами НАТО может улучшиться Отношения России с некоторыми странами НАТО: Италией, Испанией, Венгрией, Словакией и другими, могут существенно улучшиться в связи с изменениями позиции новой администрации США, предположил в беседе с Lenta.