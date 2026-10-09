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1 гол Фелипе Аугусто за «Зенит» - что сказал Валерий Цветков о бразильце и Александре Соболеве

1 гол Фелипе Аугусто за «Зенит» - что сказал Валерий Цветков о бразильце и Александре Соболеве

Бывший футболист «Зенита» Валерий Цветков оценил выступление нападающего Фелипе Аугусто за петербургскую команду и предположил, что бразильцу пока мешают полностью раскрыться проблемы с адаптацией.

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