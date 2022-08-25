На полигоне «Учебного центра им. Шахида Садуги» Исламской республики Иран, Российская сборная продолжает выполнение третьего этапа международного конкурса «Снайперский рубеж»

Российская команда несмотря на предвзятое отношение судей и технических сбоев со стороны страны организатора, продолжает вести борьбу за призовое место, где по-прежнему соревнуются сильнейшие команды «Снайперского рубежа».
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