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На полигоне «Учебного центра им. Шахида Садуги» Исламской республики Иран, Российская сборная продолжает выполнение третьего этапа международного конкурса «Снайперский рубеж»

На полигоне «Учебного центра им. Шахида Садуги» Исламской республики Иран, Российская сборная продолжает выполнение третьего этапа международного конкурса «Снайперский рубеж»

Российская команда несмотря на предвзятое отношение судей и технических сбоев со стороны страны организатора, продолжает вести борьбу за призовое место, где по-прежнему соревнуются сильнейшие команды «Снайперского рубежа».

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