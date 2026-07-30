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Аргументы недели

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Суд продлил арест иностранцам, сбившим трёх человек на каршеринге

Суд продлил арест иностранцам, сбившим трёх человек на каршеринге

Мосгорсуд оставил за решёткой двух 19-летних уроженцев Таджикистана, устроивших смертельно опасные гонки на северо-востоке Москвы.

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