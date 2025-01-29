В Тюмени появляются новые экопункты: что нужно знать для правильной сдачи отходов

ТЮМЕНЬ, 29 января, ФедералПресс. В Тюменской области продолжается реализация пилотного проекта по раздельному сбору коммунальных отходов, который третий год обеспечивает внедрение экологичных практик в регионе.
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