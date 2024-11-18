Депутат Государственной Думы Российской Федерации от Крыма Михаил Шеремет проинформировал о том, что лидера Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена следует незамедлительно отстранить от управления державой.
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