Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 915 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Прокуратура Москвы требует открыть уголовное дело на блогера Арсена Маркаряна за призывы к террору против РФ

Прокуратура Москвы требует открыть уголовное дело на блогера Арсена Маркаряна за призывы к террору против РФ

Очередной случай последствий толерантности и пофигизма в медиасфере произошёл в России. А чего нам, если давно вернулись на свои хлебные места те, кто с 2022 года ядерные удары на страну насылал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
тут одно из двух: - либо ты  сам  черножопый, либо черножопым жопу лижЕшь, повесить и тебя пидр , не  знающий  русский  язык  свинья  нацистская. слышишь, урод когда черножопые изнасилуют твою жену или дочку, я посмотрю потом кто из нас провокатор
Ответить
2 час.
АС
Александр Сысоев
А если изнасилует твою жену или дочку не черножопый, а самый настоящий  отморозок-славянин, ты будешь доволен? Скотина безмозглая! Ты тупой дешевый провокатор, а не защитник русских! Смотри передачу &quot;Следствие вели...&quot;, там преступники -  сплошные отморозки и негодяи, и лишь изредка это не русскоязычные. И научись писать по-русски, у тебя слов меньше, чем ошибок.
Ответить
2 час.
Александр Рус
а что мешает для таких уродов ввести смертную казнь?а ишачье пусть валят в свои кишлаки
Ответить
2 час.
наверх