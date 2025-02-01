тут одно из двух: - либо ты сам черножопый, либо черножопым жопу лижЕшь, повесить и тебя пидр , не знающий русский язык свинья нацистская. слышишь, урод когда черножопые изнасилуют твою жену или дочку, я посмотрю потом кто из нас провокатор

АС

Александр Сысоев

А если изнасилует твою жену или дочку не черножопый, а самый настоящий отморозок-славянин, ты будешь доволен? Скотина безмозглая! Ты тупой дешевый провокатор, а не защитник русских! Смотри передачу "Следствие вели...", там преступники - сплошные отморозки и негодяи, и лишь изредка это не русскоязычные. И научись писать по-русски, у тебя слов меньше, чем ошибок.