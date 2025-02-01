Очередной случай последствий толерантности и пофигизма в медиасфере произошёл в России. А чего нам, если давно вернулись на свои хлебные места те, кто с 2022 года ядерные удары на страну насылал.
Прокуратура Москвы требует открыть уголовное дело на блогера Арсена Маркаряна за призывы к террору против РФ
Комментарии
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Владимир Алтайцев
тут одно из двух: - либо ты сам черножопый, либо черножопым жопу лижЕшь, повесить и тебя пидр , не знающий русский язык свинья нацистская. слышишь, урод когда черножопые изнасилуют твою жену или дочку, я посмотрю потом кто из нас провокатор
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2 час.
АС
Александр Сысоев
А если изнасилует твою жену или дочку не черножопый, а самый настоящий отморозок-славянин, ты будешь доволен? Скотина безмозглая! Ты тупой дешевый провокатор, а не защитник русских! Смотри передачу "Следствие вели...", там преступники - сплошные отморозки и негодяи, и лишь изредка это не русскоязычные. И научись писать по-русски, у тебя слов меньше, чем ошибок.
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2 час.
Александр Рус
а что мешает для таких уродов ввести смертную казнь?а ишачье пусть валят в свои кишлаки
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2 час.
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