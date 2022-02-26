Стэмкос о матче на открытом воздухе: «Атмосфера будет чумовая. Это будет невероятным опытом для всех нас»

Стивен Стэмкос считает, что матч НХЛ на открытом воздухе будет невероятным опытом. 27 февраля «Нэшвилл» и «Тампа» проведут игру в рамках Stadium Series.

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