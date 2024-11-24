Европа стоит на пороге нового энергетического кризиса, пишет Bloomberg. Быстрое истощение запасов газа в хранилищах и надвигающиеся перебои с поставками из Москвы создают предпосылки для нового энергетического кризиса в Европе.
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