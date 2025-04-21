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ФедералПресс

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В Китае рассказали, какие хорошие новости Путин получил перед 9 Мая

В Китае рассказали, какие хорошие новости Путин получил перед 9 Мая

МОСКВА, 21 апреля, ФедералПресс. Напряженность в отношениях между Россией и государствами Европы сохраняется, при этом руководство Евросоюза демонстрирует отсутствие намерений ослабить антироссийскую кампанию.

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