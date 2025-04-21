В Китае рассказали, какие хорошие новости Путин получил перед 9 Мая

МОСКВА, 21 апреля, ФедералПресс. Напряженность в отношениях между Россией и государствами Европы сохраняется, при этом руководство Евросоюза демонстрирует отсутствие намерений ослабить антироссийскую кампанию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии