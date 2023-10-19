И

Ира

По "холопам" и "рабам" сильно истосковалась эта "баба без дури"?! Когда уезжала, плюнув России в лицо, она о могилах предков не думала? Да из нее дурь прет, как солома из головы Страшилы. Она баба без совести, без приличий, без нравственных устоев, без моральных тормозов... Вот наглости у нее с лихвой, самомнения и спеси. Вернется со своими чемоданами и будет спокойно жить на оплеванной ею Родине, деньги на борьбу с которой салорейху переводила?! Да пусть в России у нее земля горит под ногами тогда!