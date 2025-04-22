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Чарльз Баркли – Нико Харрисону: «Чувак, больше не проводи пресс-конференций»

«Послушай, чувак, я считаю тебя своим другом, Нико Харрисон. Я считаю тебя другом и желаю тебе только лучшего.

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