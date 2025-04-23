На Украине назвали число граждан, сбежавших от мобилизации

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Руслан Горбенко в беседе с YouTube-каналом «Откровенно» сообщил, что с февраля 2022 года с территории Украины от мобилизации сбежали от 300 до 400 тысяч человек.
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