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Квартира, дом, дача

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Как в Венеции, которая стоит на море, в Средние века строили пресноводные колодцы

Как в Венеции, которая стоит на море, в Средние века строили пресноводные колодцы

Венеция всегда впечатляла местных и гостей города, прежде всего, своими морскими каналами. Однако среди известных достопримечательностей есть и множество колодцев, разбросанных по городу ещё с периода раннего Средневековья.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
А  какашки куда  вывозили  венецианцы  ? В  море  сбрасывали  ? У  нас  в  городе  на  берегу  реки  построили  огромный  красивый  дом...Но  дои  никак  не  могут  заселить  ...Потому  что  никак  не  могут  отвести  нечистоты  из  унитазов  на  очистку.
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