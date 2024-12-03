Как в Венеции, которая стоит на море, в Средние века строили пресноводные колодцы

ВА

Владимир Акулов

А какашки куда вывозили венецианцы ? В море сбрасывали ? У нас в городе на берегу реки построили огромный красивый дом...Но дои никак не могут заселить ...Потому что никак не могут отвести нечистоты из унитазов на очистку.