Как в Венеции, которая стоит на море, в Средние века строили пресноводные колодцы

Венеция всегда впечатляла местных и гостей города, прежде всего, своими морскими каналами. Однако среди известных достопримечательностей есть и множество колодцев, разбросанных по городу ещё с периода раннего Средневековья.
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