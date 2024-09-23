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Парламентская газета

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Вучич вручил Небензе сербскую госнаграду

Вучич вручил Небензе сербскую госнаграду

Президент Сербии Александар Вучич наградил постоянного представителя России при ООН Василия Небензю Орденом сербского флага первой степени за усилия по противодействию принятию резолюции по «геноциду» в Сребренице.

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