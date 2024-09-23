Вучич вручил Небензе сербскую госнаграду

Президент Сербии Александар Вучич наградил постоянного представителя России при ООН Василия Небензю Орденом сербского флага первой степени за усилия по противодействию принятию резолюции по «геноциду» в Сребренице.
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