Эксперт назвал плохое оповещение возможной причиной гибели людей «Полигоне»

Проблемы с пожарной сигнализацией и невозможность оперативно покинуть здание развлекательного центра «Полигон» в Костроме не единственные причины трагедии, рассказал «Известиям» 7 ноября независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров.
Проблемы с пожарной сигнализацией и невозможность оперативно покинуть здание развлекательного центра «Полигон» в Костроме не единственные причины трагедии, рассказал «Известиям» 7 ноября независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров.
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