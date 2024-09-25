Появилось видео утренней аварии на Дальневосточном проспекте, 16. Фургон сбил курьера на электровелосипеде.
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Появилось видео утренней аварии на Дальневосточном проспекте, 16. Фургон сбил курьера на электровелосипеде.