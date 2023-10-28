Израиль отказался от исполнения резолюции ГА ООН о прекращении огня

На фоне значительно усилившихся ракетно-бомбовых ударов по территории сектора Газа Генассамблея ООН провела голосование по резолюции, призывающей стороны палестино-израильского конфликта к немедленному прекращению огня.
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